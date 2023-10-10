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Мер Мукачева прокоментував обшуки правоохоронців

10 жовтня 2023 13:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мер Мукачева прокоментував обшуки правоохоронців
Мер Мукачева Андрій Балога. Фото: facebook.com/andriybaloha1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мер Мукачева Андрій Балога прокоментував обшуки Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України. За його словами, кримінальне провадження в рамках якого відбуваються слідчі дії стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року.

Про це Андрій Балога написав у Facebook.

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Балога наголосив, що всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства.

За словами міського голови Мукачева, вся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством.

"Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з'ясування всіх обставин справи максимально об'єктивно та неупереджено, відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні", — наголосив він.

Балога переконаний у законних діях міської ради та в тому, що це буде підтверджено в рамках розслідування та судами, як це було не один раз.

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Допис мера Мукачева. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги. Він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн.

Також ми писали, що столична прокуратура проводить серію обшуків в Департаменті КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників. Їх підозрюють у аварії на Дегтярівському мосту.

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