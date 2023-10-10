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СБУ та НАБУ проводять обшуки в мера Мукачева, який продав землю кримінальному авторитету

10 жовтня 2023 12:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ та НАБУ проводять обшуки в мера Мукачева, який продав землю кримінальному авторитету
Правоохоронець та мер Мукачева. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 жовтня, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги. Він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн.

Про це для Новини.LIVE розповіли джерела в СБУ.

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Обшуки у мера Мукачева

За даними наших джерел в СБУ, сьогодні зранку проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард". Це — ласий шматок в центрі Мукачева на березі р. Латориця. 

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Правоохоронці, які проводять обшуки. Фото: СБУ

Влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За класичною корупційною схемою вартість ділянки занизили в декілька разів, і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк".

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Підозрюваний, в якого проводять обшук. Фото: СБУ

Ціна землі була занижена в 10 разів. Міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.

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Підозрюваний, в якого проводять обшук. Фото: СБУ

Нагадаємо, столична прокуратура проводить серію обшуків в Департаменті КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників. Їх підозрюють у аварії на Дегтярівському мосту.

Також ми писали, що у Хмельницькій області працівники Нацполіції та Служби безпеки України проводили обшуки у чиновника Міністерства оборони, який, ймовірно, є організатором сімейного бізнесу щодо закупівель для військовослужбовців. Слідчі кажуть, що він привласнював кошти з держбюджету.

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