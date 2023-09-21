Незаконні закупівлі для ЗСУ: на Хмельниччині проводять обшуки у чиновника Міноборони

Співробітники СБУ. Фото: пресслужба відомства

У Хмельницькій області працівники Нацполіції та Служби безпеки України проводять обшуки у чиновника Міністерства оборони, який, ймовірно, є організатором сімейного бізнесу щодо закупівель для військовослужбовців. Слідчі кажуть, що він привласнював кошти з держбюджету.

Про це повідомляє УП, посилаючись на свої джерела у поліції.

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"Схема" на закупівлі продуктів

За інформацією журналістів, керівник управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ полковник Олександр Козловський зі своєю дружиною та батьками вирішили організувати "схему" на закупівлі продуктових наборів для бійців, які служать в частинах в чотирьох областях України.

Обшуки на Хмельниччині у чиновника Міноборони. Фото: УП

Щоб оборудка працювала, вони створили декілька підприємств, через які проводили постачання продуктів харчування для військовослужбовців за завищеними цінами. Джерела видання зазначають, що різницю з продажів вони забирали на власні потреби.

Наразі Нацполіція та СБУ проводять обшуки у тих, хто причетний до такої "схеми".

Нові зобов'язання щодо держзакупівель

Раніше Міністерство економіки України поновило правила проведення державних закупівель під час воєнного стану. Тепер при закупівлях на суму понад 50 тисяч гривень замовники зобов'язані не лише надати звіт про контракт, укладений поза електронною системою закупівель, а й обґрунтування причин такого рішення, затверджене керівництвом.

Нагадаємо, Міністерство оборони хотіло закупити мільйон неякісних продовольчих наборів для Збройних Сил України. Офіс генерально прокурора попередив цю поставку.