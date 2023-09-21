Незаконные закупки для ВСУ: в Хмельницкой области проводят обыски у чиновника Минобороны

Сотрудники СБУ. Фото: пресс-служба ведомства

В Хмельницкой области работники Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят обыски у чиновника Министерства обороны, который, вероятно, является организатором семейного бизнеса по закупкам для военнослужащих. Следователи говорят, что он присваивал средства из госбюджета.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники в полиции.

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"Схема" на закупке продуктов

По информации журналистов, руководитель управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ полковник Александр Козловский со своей женой и родителями решили организовать "схему" на закупке продуктовых наборов для бойцов, служащих в частях четырех областей Украины.

Обыски в Хмельницкой области у чиновника Минобороны. Фото: УП

Чтобы сделка работала, они создали несколько предприятий, через которые проводили поставки продуктов питания для военнослужащих по завышенным ценам. Источники издания отмечают, что разницу по продажам они забирали на собственные нужды.

Пока Нацполиция и СБУ проводят обыски у тех, кто причастен к такой "схеме".

Новые обязательства по госзакупкам

Ранее Министерство экономики Украины возобновило правила проведения государственных закупок во время военного положения. Теперь при закупках на сумму более 50 тысяч гривен заказчики обязаны не только предоставить отчет о контракте, заключенном вне электронной системы закупок, но и обоснование причин такого решения, утвержденное руководством.

Напомним, Министерство обороны хотело закупить миллион некачественных продовольственных наборов для Вооруженных сил Украины. Офис генерального прокурора предостерег эту поставку.