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СБУ и НАБУ проводят обыски у мэра Мукачево, который продал землю криминальному авторитету

10 октября 2023 12:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ и НАБУ проводят обыски у мэра Мукачево, который продал землю криминальному авторитету
Правоохранитель и мэр Мукачево. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 октября, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн грн.

Об этом для Новини.LIVE рассказали источники в СБУ.

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Обыски у мэра Мукачево

По данным наших источников в СБУ, сегодня утром проходят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард". Это — лакомый кусок в центре Мукачево на берегу р. Латорица.

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Правоохранители, которые проводят обыски. Фото: СБУ

Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По классической коррупционной схеме стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, которая фактически принадлежит председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк".

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 Подозреваемый, у которого проводят обыск. Фото: СБУ

Цена земли была занижена в десять раз. Городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн.

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 Подозреваемый, у которого проводят обыск. Фото: СБУ

Напомним, столичная прокуратура проводит серию обысков в Департаменте КГГА, УК "Киевавтодор" и у подрядчиков. Их подозревают в аварии на Дегтяревском мосту.

Также мы писали, что в Хмельницкой области работники Нацполиции и Службы безопасности Украины проводили обыски у чиновника Министерства обороны, который, вероятно, является организатором семейного бизнеса по закупкам для военнослужащих. Следователи говорят, что он присваивал средства из госбюджета.

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