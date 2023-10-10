Мэр Мукачева прокомментировал обыски правоохранителей
Мэр Мукачево Андрей Балога прокомментировал обыски Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, уголовное производство, в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года.
Об этом Андрей Балога написал в Facebook.
Обыски у мэра Мукачево
Балога подчеркнул, что все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году в соответствии с действующим законодательством.
По словам городского головы Мукачево, вся нужная информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием.
"Надеюсь, что следователи подойдут к выяснению всех обстоятельств дела максимально объективно и беспристрастно, согласно законодательству, перед которым все однозначно равны", — подчеркнул он.
Балога убежден в законных действиях городского совета и в том, что это будет подтверждено в рамках расследования и судами, как это было не один раз.
Напомним, сегодня, 10 октября, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн. грн.
Также мы писали, что столичная прокуратура проводит серию обысков в Департаменте КГГА, УК "Киевавтодор" и у подрядчиков. Их подозревают в аварии на Дегтяревском мосту.