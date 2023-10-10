СБУ підтвердила проведення обшуків у керівництва міста Мукачево

Правоохоронці поряд з міською радою Мукачева. Фото: СБУ

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про проведення обшуків у керівництва міста Мукачево спільно з Національним антикорупційним бюро України. Там розслідують справу про масштабну корупційну схему в міській раді.

Про це повідомляє СБУ.

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Обшуки в керівництва Мукачева

Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.

Обшуки в керівництва міста Мукачево. Фото: СБУ

Обшуки в керівництва міста Мукачево. Фото: СБУ

Обшуки в керівництва міста Мукачево. Фото: СБУ

"За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради", — йдеться у повідомленні.

Обшуки в керівництва міста Мукачево. Фото: СБУ

Обшуки в керівництва міста Мукачево. Фото: СБУ

Обшуки в керівництва міста Мукачево. Фото: СБУ

У СБУ додали, що комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Обшуки в керівництва міста Мукачево. Фото: СБУ

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги. Він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн.

Також ми писали, що мер Мукачева Андрій Балога прокоментував обшуки Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України. За його словами, кримінальне провадження в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року.