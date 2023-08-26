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СБУ "накрыла" военных чиновников, которые разрешали мужчинам сбегать за границу

26 августа 2023 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ "накрыла" военных чиновников, которые разрешали мужчинам сбегать за границу
Работники СБУ рядом с военкоматом. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и сбежать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека.

Об этом сообщает СБУ.

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"Служба безопасности продолжает искоренять масштабную коррупцию в военкоматах и военно-врачебных комиссиях Украины", — говорится в сообщении.

В результате оперативных мероприятий в Киеве и Харьковской области задержаны три военных чиновника, которые "помогали" уклонистам бежать из Украины.

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Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

За деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

СБУ в Киеве задержала начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали уклонистам фейковые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.

Приобретенные подделки военнообязанные использовали для избежания призыва и бегства за границу.

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Поддельный документ. Фото: СБУ
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Печати, которые нашли правоохранители. Фото: СБУ

В Харьковской области был задержан руководитель районного военкомата, которому удалось "заработать" на уклонистах более 11 млн грн.

"К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы. За взятки они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с военного учета", — говорится в сообщении.

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Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

В СБУ рассказали, что должностным лицам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Ивано-Франковске работники ГБР разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города. Среди уклонистов были даже члены команды профессионального футбольного клуба из Прикарпатья.

Также мы писали, что главе одной из столичных военно-врачебных комиссий сообщено о подозрении из-за подделки справок для выезда мужчин за границу. Подозреваемый действовал в составе преступной группировки, участники которой были разоблачены ранее.

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