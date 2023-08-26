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СБУ "накрила" військових чиновників, які дозволяли чоловікам втікати за кордон

26 серпня 2023 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ "накрила" військових чиновників, які дозволяли чоловікам втікати за кордон
Працівники СБУ поряд з військкоматом. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову та втекти за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 10 тисяч доларів з однієї особи.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання військових чиновників

"Служба безпеки продовжує викорінювати масштабну корупцію у військкоматах та військово-лікарських комісіях України", — йдеться у повідомленні.

У результаті оперативних заходів у Києві та Харківській області затримано трьох військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам втекти з України. 

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Працівник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

СБУ у Києві затримала начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали ухилянтам фейкові меддовідки про наявність важких діагнозів.

Придбані підробки військовозобов'язані використовували для уникнення від призову і втечі за кордон.

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Підроблений документ. Фото: СБУ
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Печатки, які знайшли правоохоронці. Фото: СБУ

У Харківській області було затримано керівника районного військкомату, якому вдалося "заробити" на ухилянтах понад 11 млн грн.

"До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні. За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку", — йдеться у повідомленні.

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Працівник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

У СБУ розповіли, що посадовцям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Івано-Франківську працівники ДБР викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста. Серед ухилянтів були навіть члени команди професійного футбольного клубу з Прикарпаття.

Також ми писали, що голові однієї з столичних військово-лікарських комісій повідомлено про підозру через підроблення довідок для виїзду чоловіків за кордон. Підозрюваний діяв у складі злочинного угруповання, учасники якого були викриті раніше.

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