У Києві голова ВЛК підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон

У Києві голові ВЛК оголошено про підозру. Фото: Київська міська прокуратура

Голові однієї з столичних військово-лікарських комісій повідомлено про підозру через підроблення довідок для виїзду чоловіків за кордон. Підозрюваний діяв у складі злочинного угруповання, учасники якого були викриті раніше.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Видавав підробні довідки

Голові ВЛК Подільського ТЦК та СП повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України шляхом підроблення документів. Раніше в межах цього ж провадження повідомлено про підозру голові ще однієї ВЛК в місті Києві та 6 лікарям.



Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, діючи у змові з членами вказаного злочинного угрупування, допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Така довідка в подальшому може стати підставою для перетину державного кордону України.



Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тисяч доларів США з особи.

В злочинній схемі було задіяно 9 осіб

Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів, а саме працівники різних медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій.



Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них коштів.



За результатами слідчих дій у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

У Києві голові ВЛК оголошено про підозру. Фото: Київська міська прокуратура

Подальший перебіг слідства

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до вказаного кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві, якому повідомили про підозру 23 серпня 2023 року.



Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, тож триває призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, з 1 серпня поточного року ще одну категорію українців мобілізуватимуть до лав ЗСУ.