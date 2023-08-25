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В Киеве глава ВВК подрабатывал справки для выезда мужчин за границу

25 августа 2023 11:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве глава ВВК подрабатывал справки для выезда мужчин за границу
В Киеве главе ВвК объявлено о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главе одной из столичных военно-врачебных комиссий сообщено о подозрении из-за подделки справок для выезда мужчин за границу. Подозреваемый действовал в составе преступной группировки, участники которой были разоблачены ранее.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Председателю ВВК Подольского ТЦК и СП доложено о подозрении в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины путем подделки документов. Ранее в рамках этого же производства доложено о подозрении главе еще одной ВВК в городе Киеве и 6 врачам.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с членами указанной преступной группировки, помогал в изготовлении справок о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета. Такая справка в дальнейшем может стать основанием для пересечения государственной границы Украины.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тысяч долларов США с человека.

В преступной схеме было задействовано 9 человек

В общей сложности к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также лица, непосредственно изготовлявшие пакет необходимых документов, а именно работники различных медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий.

Деятельность группы была разоблачена при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получении от них средств.

По результатам следственных действий в феврале 2023 года главе ВВК Оболонского ТЦК и СП, а также 6 врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В Киеве главе ВВК объявлено о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура

Дальнейшее течение следствия

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили причастность к указанному уголовному правонарушению главы ВВК Подольского ТЦК и СП в Киеве, которому сообщили о подозрении 23 августа 2023 года.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 1 августа текущего года еще одну категорию украинцев будут мобилизовать в ряды ВСУ.

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