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Корупційні схеми ухилення від призову: поліція провела понад 200 обшуків у військкоматах

23 серпня 2023 05:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Корупційні схеми ухилення від призову: поліція провела понад 200 обшуків у військкоматах
Обшуки у військкоматі. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нацполіція, ДБР і прокуратура обшукують ТЦК, ВЛК і МСЕК у справах про "допомогу" в ухиленні від призову. Також правоохоронці шукають докази незаконного збагачення військкомів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

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Обшуки у військкоматах

У вівторок, 22 серпня, поліція провела близько 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати), військово-лікарських комісіях (ВЛК) і медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) майже в усіх регіонах України. Це пов'язано з корупційними схема та великою кількістю ухилянтів.  

Окрім того, обшуки проводили у  за місцями проживання посадовців, які можуть бути причетні до масштабних корупційних схем у вищенаведених установах.

Відтак, відкрито низку кримінальних проваджень.

  • Обшуки у військкоматах та лікарнях. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у військкоматах та лікарнях. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у військкоматах та лікарнях. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у військкоматах та лікарнях. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у військкоматах та лікарнях. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у військкоматах та лікарнях. Фото: Нацполіція
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Як відомо, за певну винагороду фігуранти цих проваджень допомагали чоловікам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу. 

Правоохоронці наголосили, що всі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та вивчені, а діям службовців надана правова кваліфікація відповідно до чинного законодавства.

За кожним виявленим фактом розпочато кримінальні провадження, зокрема щодо зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, пояснив, що саме допоможе уникнути багатьох проблем з мобілізацією, зокрема, під час вручення повісток на вулицях. 

Окрім того, в Україні процедура мобілізації стає суворішою, через це в судах починають твердо реагувати на ситуації з ухиленням від призову. Внаслідок цього суди виносять справжні тюремні вироки. 

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