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Коррупционные схемы уклонения от призыва: полиция провела более 200 обысков в военкоматах

23 августа 2023 05:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Коррупционные схемы уклонения от призыва: полиция провела более 200 обысков в военкоматах
Обыски в военкомате. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нацполиция, ДБР и прокуратура обыскивают ТЦК, ВВК и МСЭК по делам о "помощи" в уклонении от призыва. Также правоохранители ищут доказательства незаконного обогащения военных.

Об этом сообщила прес-служба Нацполиции.

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Обыски в военкоматах

Во вторник, 22 августа, полиция провела около 200 обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы), военно-врачебных комиссиях (ВВК) и медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК) почти во всех регионах Украины. Это связано с коррупционными схемами и большим количеством уклонистов.

Кроме того, обыски проводились в местах проживания чиновников, которые могут быть причастны к масштабным коррупционным схемам в вышеприведенных учреждениях.

Следовательно, открыт ряд уголовных производств.

  • Обыски в военкоматах и больницах. Фото: Нацполиция
  • Обыски в военкоматах и больницах. Фото: Нацполиция
  • Обыски в военкоматах и больницах. Фото: Нацполиция
  • Обыски в военкоматах и больницах. Фото: Нацполиция
  • Обыски в военкоматах и больницах. Фото: Нацполиция
  • Обыски в военкоматах и больницах. Фото: Нацполиция
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Как известно, за определенное вознаграждение фигуранты этих производств помогали мужчинам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Такие действия позволяли отсрочить или избежать призыва на военную службу.

Правоохранители подчеркнули, что все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и изучены, а действиям служащих предоставлена правовая квалификация в соответствии с действующим законодательством.

По каждому выявленному факту начаты уголовные производства, в частности злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, что именно поможет избежать многих проблем с мобилизацией, в частности, при вручении повесток на улицах.

Кроме того, в Украине процедура мобилизации становится более суровой, поэтому в судах начинают твердо реагировать на ситуации с уклонением от призыва. В результате суды выносят настоящие тюремные приговоры.

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