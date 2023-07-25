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СБУ на Буковине задержала полицейского: требовал взятку по "делу уклонистов"

25 июля 2023 17:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
СБУ на Буковине задержала полицейского: требовал взятку по "делу уклонистов"
Сотрудник Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранители задержали руководителя следственного отделения одного из райуправлений полиции Черновицкой области. Служба безопасности совместно с ГБР и Национальной полицией разоблачила коррупционную схему и провела совместную операцию по задержанию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как рассказали в СБУ, чиновник требовал 40 тыс. евро с местной жительницы за непривлечение ее к уголовной ответственности и закрытие "дела уклонистов".

Задержание полицейского в Буковине. Фото: СБУ
Задержание полицейского в Буковине. Фото: СБУ

"Сотрудники СБУ и ГБР задокументировали получение должностным лицом первой части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. евро. Правоохранители задержали злоумышленника в Черновцах во время передачи ему второй части взятки вблизи дома потерпевшей", — говорится в сообщении.

Задержание полицейского в Буковине. Фото: СБУ
Задержание полицейского на Буковине. Фото: СБУ

Какое грозит наказание

Задержанному объявили о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды, совершенном в особо крупном размере должностным лицом. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Документы задержанного полицейского в Буковине. Фото: СБУ
Документы задержанного полицейского на Буковине. Фото: СБУ

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила три международных преступных группировки. Они помогали уклонистам уехать из страны.

Также ранее на Буковине оштрафовали священнослужителя Свято-Вознесенского мужского монастыря Степана Слипенюка за незаконную переправку уклонистов через границу. Он получил 102 тысяч гривен штрафа.

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