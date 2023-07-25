СБУ на Буковині затримала поліцейського: вимагав хабар щодо "справи ухилянтів"

Працівник Служби безпеки України. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали керівника слідчого відділення одного з райуправлінь поліції Чернівецької області. Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією викрила корупційну схему та провела спільну операції з затримання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як розповіли в СБУ, посадовець вимагав 40 тис. євро з місцевої жительки за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття "справи ухилянтів".

Затримання поліцейського на Буковині. Фото: СБУ

"Співробітники СБУ і ДБР задокументували одержання посадовцем першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. євро. Правоохоронці затримали зловмисника у Чернівцях під час передачі йому другої частини хабаря поблизу будинку потерпілої", — йдеться у повідомленні.

Затримання поліцейського на Буковині. Фото: СБУ

Яке загрожує покарання

Затриманому оголосили про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі службовою особою. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Документи затриманого поліцейського на Буковині. Фото: СБУ

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України знешкодила три міжнародні злочинні угруповання. Вони допомагали ухилянтам виїхати з країни.

Також раніше на Буковині оштрафували священнослужителя Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Степана Сліпенюка за незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він отримав 102 тисячі гривень штрафу.