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СБУ на Буковині затримала поліцейського: вимагав хабар щодо "справи ухилянтів"

25 липня 2023 17:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ на Буковині затримала поліцейського: вимагав хабар щодо "справи ухилянтів"
Працівник Служби безпеки України. Фото: СБУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Правоохоронці затримали керівника слідчого відділення одного з райуправлінь поліції Чернівецької області. Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією викрила корупційну схему та провела спільну операції з затримання. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як розповіли в СБУ, посадовець вимагав 40 тис. євро з місцевої жительки за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття "справи ухилянтів".

Затримання поліцейського на Буковині. Фото: СБУ
Затримання поліцейського на Буковині. Фото: СБУ

"Співробітники СБУ і ДБР задокументували одержання посадовцем першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. євро. Правоохоронці затримали зловмисника у Чернівцях під час передачі йому другої частини хабаря поблизу будинку потерпілої", — йдеться у повідомленні. 

Затримання поліцейського на Буковині. Фото: СБУ
Затримання поліцейського на Буковині. Фото: СБУ

Яке загрожує покарання

Затриманому оголосили про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі службовою особою. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Документи затриманого поліцейського на Буковині. Фото: СБУ
Документи затриманого поліцейського на Буковині. Фото: СБУ

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України знешкодила три міжнародні злочинні угруповання. Вони допомагали ухилянтам виїхати з країни.

Також раніше на Буковині оштрафували священнослужителя Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Степана Сліпенюка за незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він отримав 102 тисячі гривень штрафу.

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