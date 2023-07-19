СБУ нейтралізувала міжнародні злочинні групи, які допомагали ухилянтам виїхати

Співробітники СБУ та затриманий правопорушник. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила три міжнародних злочинних угруповання. Вони допомагали ухилянтам виїхати з країни.

Про це повідомляє СБУ.

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До складу злочинних угруповань входило 11 осіб, у тому числі четверо іноземців. СБУ затримала десять правопорушників, ще один — переховується за межами України.

"Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак, контррозвідники української спецслужби обеззброїли і затримали його", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що кожна з груп пропонувала ухилянтам варіанти перетину кордону. Одним з них було виготовлення фіктивних документів для виїзду з України. Зокрема, фігуранти пропонували людям фейкові листи на закордонні відрядження водіїв.

Для цього вони "виділяли" своїм клієнтам транспортні засоби, які нібито призначались для перевезення гуманітарних вантажів.

За другим варіантом зловмисники підвозили людей до прикордонної смуги, а після цього виводили до сусідньої країни. Вони заздалегідь підготували лісові стежки.

"Вартість таких "послуг" становила від 3,5 тис. дол. Сума могла зростати і залежала від терміновості "втечі" і часу на її "підготовку", — йдеться у повідомленні.

Як покарають зловмисників

Усім затриманим фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій іноземця, який чинив опір співробітникам СБУ.

Також було вилучено та передано на потреби української армії сім автомобілей, які використовували правопорушники.

Співробітники СБУ та затримані правопорушники. Фото: СБУ

Співробітники СБУ та затриманий правопорушник. Фото: СБУ

Співробітники СБУ та затриманий правопорушник. Фото: СБУ

Нагадаємо, на Буковині оштрафували священнослужителя Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Степана Сліпенюка за незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він отримав 102 тисячі гривень штрафу.