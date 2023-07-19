СБУ нейтрализовала международные преступные группы, которые помогали уклонистам выехать
Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила три международных преступных группировки. Они помогали уклонистам выехать из страны.
Об этом сообщает СБУ.
Незаконная переправка украинцев за границу
В состав преступных группировок входило 11 человек, в том числе четверо иностранцев. СБУ задержала десять правонарушителей, еще один скрывается за пределами Украины.
"Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако, контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что каждая из групп предлагала уклонистам варианты пересечения границы. Одним из них было изготовление фиктивных документов для выезда из Украины. В частности, фигуранты предлагали людям фейковые письма на заграничные командировки водителей.
Для этого они "выделяли" своим клиентам транспортные средства, якобы предназначенные для перевозки гуманитарных грузов.
По второму варианту злоумышленники подвозили людей к пограничной полосе, а после этого выводили в соседнюю страну. Они заранее подготовили лесные тропы.
"Стоимость таких "услуг" составляла от 3,5 тыс. долл. Сумма могла расти и зависела от срочности "побега" и времени на его "подготовку", — говорится в сообщении.
Как накажут злоумышленников
Всем задержанным фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
В настоящее время решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий иностранца, который сопротивлялся сотрудникам СБУ.
Также были изъяты и переданы на нужды украинской армии семь автомобилей, которые использовали правонарушители.
Напомним, на Буковине оштрафовали священнослужителя Свято-Вознесенского мужского монастыря Степана Слипенюка за незаконную переправку уклонистов через границу. Он получил 102 тысячи гривен штрафа.