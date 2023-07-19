СБУ нейтрализовала международные преступные группы, которые помогали уклонистам выехать

Сотрудники СБУ и задержанный правонарушитель. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила три международных преступных группировки. Они помогали уклонистам выехать из страны.

Об этом сообщает СБУ.

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В состав преступных группировок входило 11 человек, в том числе четверо иностранцев. СБУ задержала десять правонарушителей, еще один скрывается за пределами Украины.

"Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако, контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что каждая из групп предлагала уклонистам варианты пересечения границы. Одним из них было изготовление фиктивных документов для выезда из Украины. В частности, фигуранты предлагали людям фейковые письма на заграничные командировки водителей.

Для этого они "выделяли" своим клиентам транспортные средства, якобы предназначенные для перевозки гуманитарных грузов.

По второму варианту злоумышленники подвозили людей к пограничной полосе, а после этого выводили в соседнюю страну. Они заранее подготовили лесные тропы.

"Стоимость таких "услуг" составляла от 3,5 тыс. долл. Сумма могла расти и зависела от срочности "побега" и времени на его "подготовку", — говорится в сообщении.

Как накажут злоумышленников

Всем задержанным фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий иностранца, который сопротивлялся сотрудникам СБУ.

Также были изъяты и переданы на нужды украинской армии семь автомобилей, которые использовали правонарушители.

Сотрудники СБУ и задержанные правонарушители. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ и задержанный правонарушитель. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ и задержанный правонарушитель. Фото: СБУ

Напомним, на Буковине оштрафовали священнослужителя Свято-Вознесенского мужского монастыря Степана Слипенюка за незаконную переправку уклонистов через границу. Он получил 102 тысячи гривен штрафа.