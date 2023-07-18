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На Буковині оштрафували ченця за переправлення ухилянтів через кордон

18 липня 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Буковині оштрафували ченця за переправлення ухилянтів через кордон
Прикордонник на кордоні. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Буковині оштрафували священнослужителя Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Степана Сліпенюка за незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він отримав 102 тисячі гривень штрафу.

Про це 368.media.

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Штраф священнику за переправу ухилянтів

У вироку суду повідомляється, що ще у серпні 2022 року священник разом зі своїм спільником підшукали трьох військовозобовʼязаних, яким на період дії воєнного стану виїзд за кордон заборонено. Спільник священника запропонував, що може допомогти їм виїхати за кордон за винагороду в чотири тисячі доларів з кожного.

Гроші ченцю і його спільникам передали на території монастиря. Після цього священник повідомив утікачу, що вони будуть доставлені до кордону з Румунією, де їм нібито буде видано документи на право перетину державного кордону з можливістю подальшого вільного пересування по території країн Європи. Однак було одне але, організатор не повідомив чоловікам, що вони перетинатимуть кордон поза пунктом пропуску.

Надалі чоловіків передали невстановленим слідством особам, які доставила їх до лінії кордону в селі Чудей. На місці їх підвели до огорожі та сказали, що ніяких документів для перетину кордону їм не видадуть, і показали напрямок руху в Румунію поза пунктом пропуску.

Згідно з Кримінальним кодексом України, священнику загрожувало від п’яти до семи років вʼязниці. Але суд вирішив за можливе призначити більш мʼяке покарання — 102 тис. гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила три схеми, як чоловіки намагаються уникнути мобілізації. Серед них довідка про встановлення інвалідності та документи, що підтверджують догляд за особою з інвалідністю. 

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