На Буковине оштрафовали священника за переправку уклонистов через границу

Пограничник на границе. Фото: google

На Буковине оштрафовали священнослужителя Свято-Вознесенского мужского монастыря Степана Слипенюка за незаконную переправку уклонистов через границу. Он получил 102 тысячи гривен штрафа.

Об этом 368.media.

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В приговоре суда сообщается, что еще в августе 2022 года священник вместе со своим сообщником подыскали троих военнообязанных, которым на период действия военного положения выезд за границу запрещен. Сообщник священника предложил, что может помочь им уехать за границу за вознаграждение в четыре тысячи долларов с каждого.

Деньги монаху и его подельникам передали на территории монастыря. После этого священник сообщил беглецу, что они будут доставлены к границе с Румынией, где им якобы будут выданы документы на право пересечения государственной границы с возможностью дальнейшего свободного передвижения по территории стран Европы. Однако было одно но, организатор не сообщил мужчинам, что они будут пересекать границу вне пункта пропуска.

В дальнейшем мужчин передали неустановленным следствием лицам, которые доставили их к линии границы в селе Чудей. На месте их подвели к ограждению и сказали, что никаких документов для пересечения границы им не выдадут и показали направление движения в Румынию вне пункта пропуска.

Согласно Уголовному кодексу Украины, священнику угрожало от пяти до семи лет тюрьмы. Но суд решил за возможное назначение более мягкого наказания — 102 тыс. гривен штрафа.

Напомним, недавно полиция разоблачила три схемы, как мужчины пытаются избежать мобилизации. Среди них — справка об установлении инвалидности и документы, подтверждающие уход за лицом с инвалидностью.