Развращал родных дочерей: в Днепре задержали священнослужителя УПЦ МП

Задержанному священнослужителю УПЦ МП объявили подозрение

В Днепре правоохранители задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ (МП). Его подозревают в развращении родных дочерей.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Что известно

Как отмечается в сообщении, задержанному объявили о подозрении священнослужителю одного из храмов УПЦ (МП) по факту развращения несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

"Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию", — отмечают в прокуратуре.

Священника задержали правоохранители. В Офисе генпрокурора добавили, что по результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса детей с использованием "зеленой комнаты", информация о совершении в отношении них развратных действий подтвердилась.

Прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Дети находятся под наблюдением врачей.

Напомним, ранее Служба безопасности заблокировала на Буковине еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу. Подозрение получил священнослужитель УПЦ (МП) на Буковине, который помогал уклонистам убегать от мобилизации.