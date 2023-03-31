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На Буковині затримали священнослужителя УПЦ МП, який допомагав ухилянтам тікати за кордон

31 березня 2023 14:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ заблокувала канал нелегальної міграції на Буковині
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки заблокувала на Буковині ще один канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. Підозру отримав священнослужитель УПЦ (МП) на Буковині, який допомагав ухилянтам утікати від мобілізації. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ

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Подробиці схеми

Як розповіли в СБУ, до організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

"Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії. При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС", — йдеться у повідомленні. 

За даними спецслужби, "пунктом збору" ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон.

"Але замість "обіцяних" документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали "зеленку", через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни", — йдеться у повідомленні. 

Підозра

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

В СБУ зазначили, що справа щодо спільника затриманого вже розглядається у суді.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військовослужбовців територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Також раніше на українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису. Одного із порушників затримали прикордонники, інший, імовірно, потонув. 

Додамо, що на Львівщині судитимуть 12 учасників угруповання за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".

Також раніше повідомлялося, як каратимуть українських ухилянтів, які втекли за кордон

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