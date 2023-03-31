На Буковине задержан священнослужитель УПЦ МП, который помогал уклонистам бежать за границу

СБУ заблокировала канал нелегальной миграции на Буковине

Служба безопасности заблокировала еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу на Буковине. Подозрение получил священнослужитель УПЦ (МП) на Буковине, который помогал уклонистам убегать от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Подробности схемы

Как рассказали в СБУ, в организации противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

"Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов. Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны обеспечить клиентов документ передвижение на территории ЕС", — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, "пунктом сбора" уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.

"Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в пограничный район и показали "зеленку", через которую они вроде бы могут перейти в соседнюю страну", — говорится в сообщении.

Подозрение

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В СБУ отметили, что дело в отношении сообщника задержанного уже рассматривается в суде.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.

Также ранее на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.

Добавим, что во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку уклонистов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации и вносили сведения о них в электронную систему "Шлях".

Также ранее сообщалось, как будут наказывать украинских уклонистов, сбежавших за границу.