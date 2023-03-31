Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow На Буковине задержан священнослужитель УПЦ МП, который помогал уклонистам бежать за границу arrow

На Буковине задержан священнослужитель УПЦ МП, который помогал уклонистам бежать за границу

31 марта 2023 14:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
СБУ заблокировала канал нелегальной миграции на Буковине
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности заблокировала еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу на Буковине. Подозрение получил священнослужитель УПЦ (МП) на Буковине, который помогал уклонистам убегать от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте также:

Подробности схемы

Как рассказали в СБУ, в организации противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

"Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов. Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны обеспечить клиентов документ передвижение на территории ЕС", — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, "пунктом сбора" уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.

"Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в пограничный район и показали "зеленку", через которую они вроде бы могут перейти в соседнюю страну", — говорится в сообщении.

Подозрение

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В СБУ отметили, что дело в отношении сообщника задержанного уже рассматривается в суде.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.

Также ранее на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.

Добавим, что во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку уклонистов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации и вносили сведения о них в электронную систему "Шлях".

Также ранее сообщалось, как будут наказывать украинских уклонистов, сбежавших за границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB