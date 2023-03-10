На Львівщині судитимуть 12 осіб, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон
На Львівщині судитимуть 12 учасників угруповання за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації до лав Збройних сил України та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
-
Віцеспікер Грузії заявив, що з України повертаються прихильники Саакашвілі, щоб розпочати революцію
-
Україна очікує від НАТО гарантій безпеки, — Зеленський
-
Весна 2023 подарує позитивні зміни трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків
-
Лавров звинуватив Захід у лицемірстві щодо ситуацій в Грузії та Молдові
-
Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман
-
Депутату Запорізької облради дали 10 років в'язниці за співпрацю з окупантами
-
Заступник голови ЛОДА може бути причетним до виїзду ухилянтів за кордон
-
Mitsubishi планує обладнати електродвигунами весь модельний ряд авто до 2035 року
-
Zara, Bershka та Pull&Bear повертаються в росію: коли та скільки працівників набирають
-
Зеленський відповів на звинувачення у причетності України до підриву "Північних потоків"
Правоохоронці встановили, що члени однієї з благодійних організацій налагодили схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Відомості стосовно ухилянтів незаконно вносили до електронної системи "Шлях", як водіїв для перевезення гуманітарної допомоги. За таку "послугу" українці призовного віку платили від 5000 до 8000 доларів.
За результатами заходів зібрано доказову базу, яка підтверджує причетність фігурантів до здійснення незаконної діяльності. Слідчі повідомили 12 особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Матеріали досудового розслідування скеровано до суду.
Нагадаємо, ми раніше писали, що оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів на Одещині затримали шістьох втікачів, які ховались в причепі фури.