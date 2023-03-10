Відомості стосовно ухилянтів незаконно вносили до електронної системи «Шлях»

На Львівщині судитимуть 12 учасників угруповання за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації до лав Збройних сил України та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Правоохоронці встановили, що члени однієї з благодійних організацій налагодили схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Відомості стосовно ухилянтів незаконно вносили до електронної системи "Шлях", як водіїв для перевезення гуманітарної допомоги. За таку "послугу" українці призовного віку платили від 5000 до 8000 доларів.

За результатами заходів зібрано доказову базу, яка підтверджує причетність фігурантів до здійснення незаконної діяльності. Слідчі повідомили 12 особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Матеріали досудового розслідування скеровано до суду.

Нагадаємо, ми раніше писали, що оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів на Одещині затримали шістьох втікачів, які ховались в причепі фури.