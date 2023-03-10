Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Во Львовской области будут судить 12 человек, которые незаконно переправляли беглецов за границу arrow

Во Львовской области будут судить 12 человек, которые незаконно переправляли беглецов за границу

10 марта 2023 16:06
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку ухилянтов за границу.
Сведения по уклонению незаконно вносили в электронную систему «Путь»
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку беглецов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и вносили сведения о них в электронную систему "Путь".

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Правоохранители установили, что члены одной из благотворительных организаций наладили схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Сведения об уклонянах незаконно вносили в электронную систему "Путь", как водителей для перевозки гуманитарной помощи. За такую "услугу" украинцы призывного возраста платили от 5000 до 8000 долларов.

По результатам мероприятий собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к осуществлению незаконной деятельности. Следователи сообщили 12 лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Материалы досудебного расследования направлены в суд.

Напомним, мы ранее писали, что оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов в Одесской области задержали шестерых беглецов , скрывавшихся в прицепе фуры.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:15 Домашнее видео Дэвида и Виктории Бекхэм на кухне побило все рекорды

18:14 Лукашенко собрался с визитом в Иран

Новина з відео

18:10 Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

Новина з фото

18:00 Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы

17:55 На захваченных районах Запорожской области гауляйтеры формируют "народные дружины правопорядка"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:53 Ситуация в Бахмуте обострена, враг пытается прорвать оборону, — Маляр

17:38 Ровенская область стала лидером по количеству больных на COVID-19

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Новина з відео

17:30 Маленькая одесситка Александра Паскаль смогла вернуться к жизни после потери ножки

17:21 В Мариуполе прогремело около 20 взрывов: что известно

Новина з відео

18:10 Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

Новина з відео

17:30 Маленькая одесситка Александра Паскаль смогла вернуться к жизни после потери ножки

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з відео

16:30 россия вывела в Черное море один ракетоноситель, — Гуменюк

Новина з відео

16:08 Поплавский в своем стиле запремьерил клип об офицерах ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:07Прощание с "Да Винчи" в Киеве (фоторепортаж)

Новина з відео

15:30 После "гимна" независимых женщин Сайрус презентовала клип на романтическую песню

Новина з відео

15:29 Премьер Финляндии в Киеве почтила память погибших украинских защитников

Новина з відео

15:20 Братчук прокомментировал судьбу предстоящего туристического сезона в Одессе

Новина з відео

15:01Зеленский прибыл на прощание с "Да Винчи" в Михайловский собор

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

Актуальное по теме

None 10 Март 18:06

Домашнее видео Дэвида и Виктории Бекхэм на кухне побило все рекорды

None 10 Март 18:14

Лукашенко собрался с визитом в Иран

None 10 Март 18:10

Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

None 10 Март 15:54

Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB