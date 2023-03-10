Во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку ухилянтов за границу.

Во Львовской области будут судить 12 человек, которые незаконно переправляли беглецов за границу
Во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку беглецов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и вносили сведения о них в электронную систему "Путь".
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
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Правоохранители установили, что члены одной из благотворительных организаций наладили схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Сведения об уклонянах незаконно вносили в электронную систему "Путь", как водителей для перевозки гуманитарной помощи. За такую "услугу" украинцы призывного возраста платили от 5000 до 8000 долларов.
По результатам мероприятий собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к осуществлению незаконной деятельности. Следователи сообщили 12 лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Материалы досудебного расследования направлены в суд.
Напомним, мы ранее писали, что оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов в Одесской области задержали шестерых беглецов , скрывавшихся в прицепе фуры.