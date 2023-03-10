Во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку ухилянтов за границу.

Сведения по уклонению незаконно вносили в электронную систему «Путь»

Во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку беглецов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и вносили сведения о них в электронную систему "Путь".

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Правоохранители установили, что члены одной из благотворительных организаций наладили схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Сведения об уклонянах незаконно вносили в электронную систему "Путь", как водителей для перевозки гуманитарной помощи. За такую "услугу" украинцы призывного возраста платили от 5000 до 8000 долларов.

По результатам мероприятий собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к осуществлению незаконной деятельности. Следователи сообщили 12 лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Материалы досудебного расследования направлены в суд.

Напомним, мы ранее писали, что оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов в Одесской области задержали шестерых беглецов , скрывавшихся в прицепе фуры.