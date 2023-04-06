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Розбещував рідних доньок: у Дніпрі затримали священнослужителя УПЦ (МП)

6 квітня 2023 21:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Затриманому священнослужителю УПЦ МП оголосили підозру
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Дніпрі правоохоронці затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ (МП). Його підозрюють у  розбещенні рідних доньок. 

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора

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Що відомо

Як зазначається у повідомленні, затриманому оголосили про підозру священнослужителю одного з храмів УПЦ (МП) за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. 

Затримання священнослужителя УПЦ МП у Дніпрі

"Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліції", — зазначають у прокуратурі. 

Священника затримали правоохоронці. В офісі генпрокурора додали, що за результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням "зеленої кімнати" інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася.

Затримання священнослужителя УПЦ МП у Дніпрі

Наразі прокурор направив до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Діти перебувають під наглядом лікарів. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки заблокувала на Буковині ще один канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. Підозру отримав священнослужитель УПЦ (МП) на Буковині, який допомагав ухилянтам утікати від мобілізації. 

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