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Решение не изменено: суд оставил под стражей Нестора Шуфрича

11 октября 2023 15:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Решение не изменено: суд оставил под стражей Нестора Шуфрича
Нестор Шуфрич в зале суда. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде приняли решение относительно нардепа Нестора Шуфрича. Его оставили под стражей до 13 ноября.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Решение суда

По словам Шуфрича, дело против него является "заказным". Также он принес извинения за свою "эмоциональность" во время заседания суда.

"Дальше будем двигаться по процессу. Поборемся за свободу слова и право критиковать. Счастливо!", — добавил Шуфрич.

Что говорят родные Шуфрича

Также наш журналист отмечает, что старший сын подозреваемого в госизмене политика заявил о том, что Служба безопасности Украины якобы запретила ему видеться с отцом.

"Я не совсем понимаю, на каких основаниях до сегодняшнего дня нам даже не ответили, почему мы не можем увидеться", — сказал он.

Что известно о деле нардепа

В сентябре СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.

15 сентября Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.

Уже сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция по аресту нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. В суд его привели в наручниках.

Напомним, Нестор Шуфрич заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".

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