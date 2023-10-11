Решение не изменено: суд оставил под стражей Нестора Шуфрича
Сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде приняли решение относительно нардепа Нестора Шуфрича. Его оставили под стражей до 13 ноября.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Решение суда
По словам Шуфрича, дело против него является "заказным". Также он принес извинения за свою "эмоциональность" во время заседания суда.
"Дальше будем двигаться по процессу. Поборемся за свободу слова и право критиковать. Счастливо!", — добавил Шуфрич.
Что говорят родные Шуфрича
Также наш журналист отмечает, что старший сын подозреваемого в госизмене политика заявил о том, что Служба безопасности Украины якобы запретила ему видеться с отцом.
"Я не совсем понимаю, на каких основаниях до сегодняшнего дня нам даже не ответили, почему мы не можем увидеться", — сказал он.
Что известно о деле нардепа
В сентябре СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.
15 сентября Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.
Уже сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция по аресту нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. В суд его привели в наручниках.
Напомним, Нестор Шуфрич заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".