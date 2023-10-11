Прийшов у наручниках: суд у Києві розглядає апеляцію на арешт Шуфрича

Нестор Шуфрич у залі суду. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 11 жовтня, у Київському апеляційному суді розглядається апеляція щодо арешту нардепа Нестора Шуфрича, який підозрюється у державній зраді. До суду його привели у наручниках.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Розгляд скарги

Зазначається, що скарга мала розглядатися ще у вересні, проте її перенесли. Як відомо, Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО ще з 15 вересня. До суду його супроводжувало шість конвоїрів.

Під час засідання у суді дозволили сісти Шуфричу біля своїх адвокатів.

Відгуки про СІЗО від Шуфрича

Перед тим, як розпочалося засідання, підозрюваний зауважив, що його перебування у СІЗО було нормальним, а ставлення до нього "уважним".

"Безумовно, це не курорт. Такий собі "come back to USSR", але хочу зазначити, що ставлення охоронців доволі уважне", — наголосив він.

У коментарі для журналістів депутат наголосив, що в СІЗО, де він знаходиться, немає платних камер, тому він має не кращі умови. За його словами, від сьогоднішнього засідання Шуфрич очікує справедливості.

Що відомо про справу Шуфрича

У вересні СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Додамо, 15 вересня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Перед тим у нього вдома пройшли обшуки, під час яких у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей. Шуфрича звинувачують у державній зраді.

Нагадаємо, раніше Печерський суд Києва заарештував усе майно народного депутата Нестора Шуфрича. Йдеться також про те, яке вивезли під час обшуків за місцем проживання політика.