Пришел в наручниках: суд в Киеве рассматривает апелляцию на арест Шуфрича

Нестор Шуфрич в зале суда. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде рассматривается апелляция по аресту нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. В суд его привели в наручниках.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Рассмотрение жалобы

Отмечается, что жалоба должна рассматриваться еще в сентябре, однако ее перенесли. Нестор Шуфрич находится в СИЗО еще с 15 сентября. В суд его сопровождало шесть конвоиров.

Во время заседания в суде разрешили сесть Шуфричу возле своих адвокатов.

Отзывы о СИЗО от Шуфрича

Перед началом заседания подозреваемый отметил, что его пребывание в СИЗО было нормальным, а отношение к нему "внимательным".

"Безусловно, это не курорт. Такой "come back to USSR", но хочу отметить, что отношение охранников достаточно внимательное", — подчеркнул он.

В комментарии для журналистов депутат подчеркнул, что в СИЗО, где он находится, нет платных камер, поэтому у него не лучшие условия. По его словам, с сегодняшнего заседания Шуфрич ожидает справедливости.

Что известно о деле Шуфрича

В сентябре СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.

15 сентября Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.

До этого у него дома прошли обыски, во время которых у него был обнаружен "материал", отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.

Напомним, ранее Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Речь также о том, что вывезли во время обысков по месту жительства политика.