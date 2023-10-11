Пришел в наручниках: суд в Киеве рассматривает апелляцию на арест Шуфрича
Сегодня, 11 октября, в Киевском апелляционном суде рассматривается апелляция по аресту нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. В суд его привели в наручниках.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Рассмотрение жалобы
Отмечается, что жалоба должна рассматриваться еще в сентябре, однако ее перенесли. Нестор Шуфрич находится в СИЗО еще с 15 сентября. В суд его сопровождало шесть конвоиров.
Во время заседания в суде разрешили сесть Шуфричу возле своих адвокатов.
Отзывы о СИЗО от Шуфрича
Перед началом заседания подозреваемый отметил, что его пребывание в СИЗО было нормальным, а отношение к нему "внимательным".
"Безусловно, это не курорт. Такой "come back to USSR", но хочу отметить, что отношение охранников достаточно внимательное", — подчеркнул он.
В комментарии для журналистов депутат подчеркнул, что в СИЗО, где он находится, нет платных камер, поэтому у него не лучшие условия. По его словам, с сегодняшнего заседания Шуфрич ожидает справедливости.
Что известно о деле Шуфрича
В сентябре СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.
15 сентября Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.
До этого у него дома прошли обыски, во время которых у него был обнаружен "материал", отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.
Напомним, ранее Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Речь также о том, что вывезли во время обысков по месту жительства политика.