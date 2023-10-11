Рішення не змінено: суд залишив під вартою Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич у залі суду. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 11 жовтня, у Київському апеляційному суді прийняли рішення щодо нардепа Нестора Шуфрича. Його залишили під вартою до 13 листопада.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Рішення суду

За словами Шуфрича, справа проти нього є "замовною". Також він вибачився за свою "емоційність" під час засідання суду.

"Далі будемо рухатися по процесу. Поборемося за свободу слова і право критикувати. Щасливо!", — додав Шуфрич.

Що кажуть рідні Шуфрича

Також наш журналіст зазначає, що старший син підозрюваного у держзраді політика заявив про те, що Служба безпеки України начебто заборонила йому бачитися з батьком.

"Я не зовсім розумію на яких підставах до сьогоднішнього дня нам навіть не відповіли, чому ми не можемо побачитися", — сказав він.

Що відомо про справу нардепа

У вересні СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Додамо, 15 вересня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Вже сьогодні, 11 жовтня, у Київському апеляційному суді розглядалася апеляція щодо арешту нардепа Нестора Шуфрича, який підозрюється у державній зраді. До суду його привели у наручниках.

Нагадаємо, Нестор Шуфрич заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".