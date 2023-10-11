Рішення не змінено: суд залишив під вартою Нестора Шуфрича
Сьогодні, 11 жовтня, у Київському апеляційному суді прийняли рішення щодо нардепа Нестора Шуфрича. Його залишили під вартою до 13 листопада.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Рішення суду
За словами Шуфрича, справа проти нього є "замовною". Також він вибачився за свою "емоційність" під час засідання суду.
"Далі будемо рухатися по процесу. Поборемося за свободу слова і право критикувати. Щасливо!", — додав Шуфрич.
Що кажуть рідні Шуфрича
Також наш журналіст зазначає, що старший син підозрюваного у держзраді політика заявив про те, що Служба безпеки України начебто заборонила йому бачитися з батьком.
"Я не зовсім розумію на яких підставах до сьогоднішнього дня нам навіть не відповіли, чому ми не можемо побачитися", — сказав він.
Що відомо про справу нардепа
У вересні СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.
Додамо, 15 вересня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.
Вже сьогодні, 11 жовтня, у Київському апеляційному суді розглядалася апеляція щодо арешту нардепа Нестора Шуфрича, який підозрюється у державній зраді. До суду його привели у наручниках.
Нагадаємо, Нестор Шуфрич заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".