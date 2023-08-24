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Проводят репрессии в Крыму: СБУ сообщила о подозрении предателям Украины

24 августа 2023 17:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Проводят репрессии в Крыму: СБУ сообщила о подозрении предателям Украины
Сотрудник СБУ. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим главам-предателям внутренних войск Украины. Они помогают подавлять движение сопротивления в Крыму и участвуют в карательных рейдах на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает СБУ.

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Следовательно, Служба безопасности собрала доказательства на четырех высокопоставленных должностных лиц из бывшего Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины. Речь идет о Виталии Степанчуке, Викторе Бойко, Сергее Свириденко и Александре Полонском.

Сообщается, что во время оккупации они изменили Украине и перешли на сторону российских оккупантов. Вместе с ними предатели проводят массовые репрессии против участников движения сопротивления. А также принимают участие в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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Коллаж СБУ

СБУ сообщила предателям о подозрении

На основе всех собранных данных СБУ сообщила четырём фигурантам о подозрении. Всем им инкриминируют государственную измену.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению мест нахождения злоумышленников для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", — говорится в сообщении.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины задержали кремлевского агента, передавшего данные российским войскам о расположении киевских ТЭЦ. Последние планировали обстрелять энергетические объекты во время отопительного сезона.

Также мы писали, что суд взял под стражу женщину, которая организовывала "референдум" на территории Волчанского территориального общества в Харьковской области. Ей грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

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