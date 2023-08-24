Проводят репрессии в Крыму: СБУ сообщила о подозрении предателям Украины

Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим главам-предателям внутренних войск Украины. Они помогают подавлять движение сопротивления в Крыму и участвуют в карательных рейдах на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о предателях

Следовательно, Служба безопасности собрала доказательства на четырех высокопоставленных должностных лиц из бывшего Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины. Речь идет о Виталии Степанчуке, Викторе Бойко, Сергее Свириденко и Александре Полонском.

Сообщается, что во время оккупации они изменили Украине и перешли на сторону российских оккупантов. Вместе с ними предатели проводят массовые репрессии против участников движения сопротивления. А также принимают участие в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Коллаж СБУ

СБУ сообщила предателям о подозрении

На основе всех собранных данных СБУ сообщила четырём фигурантам о подозрении. Всем им инкриминируют государственную измену.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению мест нахождения злоумышленников для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", — говорится в сообщении.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины задержали кремлевского агента, передавшего данные российским войскам о расположении киевских ТЭЦ. Последние планировали обстрелять энергетические объекты во время отопительного сезона.

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