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Проводять репресії у Криму: СБУ повідомила про підозру зрадникам України

24 серпня 2023 17:29
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Козюк Тетяна
редактор
Проводять репресії у Криму: СБУ повідомила про підозру зрадникам України
Працівник СБУ. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім очільникам-зрадникам внутрішніх військ України. Вони допомагають придушувати рух опору в Криму та беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє СБУ.

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Відтак, Служба безпеки зібрала докази на чотирьох високопосадовців-зрадників з колишнього Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України. Йдеться про Віталія Степанчука, Віктора Бойко, Сергія Свириденка та Олександра Полонського. 

Повідомляється, що під час окупації вони зрадили Україну та перейшли на бік російських окупантів. Разом з ними зрадники проводять масові репресії проти місцевих учасників руху опору. А також беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. 

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Колаж СБУ

СБУ повідомила зрадникам про підозру

На основі усіх зібраних даних, СБУ повідомила чотирьом фігурантам про підозру. Усім їм інкримінують державну зраду. 

"Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місць перебування зловмисників для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України затримали кремлівського агента, який передав дані російським військам щодо розташування київських ТЕЦ. Останні, у свою чергу, планували обстріляти енергетичні обʼєкти під час опалювального сезону.

Також ми писали, що суд взяв під варту жінку, яка організовувала "референдум" на території Вовчанської територіальної громади у Харківській області. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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