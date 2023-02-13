В Днепре прокуратура разоблачила дельцов, организовавших наркобизнес

Преступники ежемесячно получали около 12 млн гривен прибыли

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков в Днепре. В состав входило восемь дельцов.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Что известно

По данным следствия, двое жителей Днепра организовали наркобизнес. Позже к организации присоединились еще шесть преступников, производивших метамфетамин в обустроенных нарколабораториях.

Продажа психотропа подозреваемые производили в городе методом "из рук в руки" и почтовыми заказами по территории Украины. Оплату за "товар" принимали на банковские карты и наличными.

Отмечается, что такая деятельность приносила дельцам около 12 миллионов прибыли ежемесячно. Известно, что семь участников преступной группировки уже задержаны. Также решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемых.

Так, в ходе обысков правоохранителями изъято около двух килограммов психотропов стоимостью по ценам черного рынка 4,5 млн грн, лабораторное оборудование, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства, гранаты РГД-5, автомат АКС и патроны, а также элитные автомобили.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ совместно с Офисом генпрокурора вручили экс-заместителю Минздрава подозрение за регистрацию сомнительных лекарств против коронавируса.