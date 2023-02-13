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Прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами

13 лютого 2023 14:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Дніпрі прокуратура викрила ділків, які організували наркобізнес
Злочинці щомісяця отримували близько 12 млн гривень прибутку
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків у Дніпрі. До складу входило вісім ділків.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Що відомо

За даними слідства, двоє жителів Дніпра організували наркобізнес. Пізніше до організації доєдналися ще шість злочинців, які виготовляли метамфетамін в облаштованих нарколабораторіях.

Продаж психотропу підозрювані здійснювали в місті методом "із рук в руки" та поштовими замовленнями по території України. Оплату за "товар" приймали на банківські картки та готівкою.

Зазначається, що така діяльність приносила ділкам близько 12 мільйонів прибутку щомісяця. Наразі відомо, що сімох учасників злочинного угрупування вже затримано. Також вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних.

Так, у ході обшуків правоохоронцями вилучено близько двох кілограмів психотропів вартістю за цінами чорного ринку 4,5 млн грн, лабораторне обладнання, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, гранати РГД-5, автомат АКС та набої, а також елітні автомобілі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ спільно з Офісом генпрокурора вручили ексзаступнику МОЗ підозру за реєстрацію сумнівних ліків проти коронавірусу.

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