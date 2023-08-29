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Продавали фальшивые доллары и оружие: полиция разоблачила преступную организацию в Киеве

29 августа 2023 14:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Продавали фальшивые доллары и оружие: полиция разоблачила преступную организацию в Киеве
В Киеве полиция разоблачила преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары и оружие. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице правоохранители разоблачили и "ликвидировали" организатора и еще 4 участников преступной группировки. Делки сбывали фальшивую валюту и продавали оружие.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали дела

По данным следствия, фигуранты дела продавали фальшивые деньги, огнестрельное оружие и гранаты среди клиентов, которых искали из-за личных связей.

"При продаже злоумышленники сбыли более 12 тысяч долларов США, которые согласно выводам экспертов не соответствуют денежным знакам аналогичного номинала и образца, которые находятся в официальном обращении страны-производителя. Также сообщники сбыли автоматы АК-74 и патроны к ним", — говорят в полиции.

Также у злоумышленников изъяли два корпуса гранат Ф-1, РГД-5 и два запала УЗРГМ-2, 2 пистолета ПМ и ФОРТ-17, патроны к ним, АКСУ-74 с патронами, глушители к оружию, снаряд, а также кусты конопли и устройства для наркотических средств

За совершенное фигурантам грозит до десяти лет заключения.

 

В Киеве полиция разоблачила преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары и оружие. Фото: полиция Киева

 

В Киеве полиция разоблачила преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары и оружие. Фото: полиция Киева

 

В Киеве полиция разоблачила преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары и оружие. Фото: полиция Киева

 

В Киеве полиция разоблачила преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары и оружие. Фото: полиция Киева

 

В Киеве полиция разоблачила преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары и оружие. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице задержан представитель военно-врачебной комиссии. Она требовала взятку в размере двух тысяч долларов за решение ВЛК.

Добавим, в самом центре столицы, Крещатике, двое неизвестных похитили сумку с деньгами . Событие произошло недавно в одном из офисных зданий.

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