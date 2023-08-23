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"Необхідно терміново зателефонувати": жінка обікрала підлітка в Києві

23 серпня 2023 14:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Необхідно терміново зателефонувати": жінка обікрала підлітка в Києві
Жінка в наручниках. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці жінка попросила телефон у підлітка, щоб начебто подзвонити. Школяр довірився незнайомці, а та своєю чергою викрала телефон та втекла.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції у місті Києві.

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До поліції Києва в Соломʼянському районі столиці звернувся 14-річний хлопчик з історією про те, що на вулиці до нього підійшла жінка та попросила мобільний телефон, щоб начебто подзвонити до рідних. 

"Імітуючи телефонну розмову, жінка стала відходити далі, а потім зовсім пропала з поля зору", — кажуть у поліції.

Правоохоронці відшукали та затримали жінку, а також повернули ґаджет хлопчику.

"Фігуранткою справи виявилася уродженка Запорізької області, 1997 року народження, яка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових та наркозлочинів. Оперативники вилучили в жінки телефон хлопця та після проведення слідчих дій повернули законному власнику. Фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — додали оперативники.

Яке покарання загрожує затриманій

Слідчі оголосили затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Санкція статті передбачає штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями в Подільському районі столиці чоловік обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.

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