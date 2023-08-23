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"Необходимо срочно позвонить по телефону": женщина обокрала подростка в Киеве

23 августа 2023 14:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Необходимо срочно позвонить по телефону": женщина обокрала подростка в Киеве
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице женщина попросила телефон у подростка, чтобы вроде бы позвонить. Школьник доверился незнакомке, а та в свою очередь похитила телефон и скрылась.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киеве.

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В полицию Киева в Соломенском районе столицы обратился 14-летний мальчик с историей о том, что на улице к нему подошла женщина и попросила мобильный телефон, чтобы позвонить родным.


"Имитируя телефонный разговор, женщина стала отходить дальше, а потом совсем пропала из виду", — говорят в полиции.

Правоохранители отыскали и задержали женщину, а также вернули гаджет мальчику.

"Фигуранткой дела оказалась уроженка Запорожской области, 1997 года рождения, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных и наркопреступлений. Оперативники изъяли у женщины телефон парня и после проведения следственных действий вернули законному владельцу. Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуальный кодекс Украины", — добавили оперативники.

Какое наказание грозит задержанной

Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Санкция статьи предусматривает штраф от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что на днях в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.

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