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У Києві на Хрещатику крадії поцупили сумку з грошима: що відомо

29 серпня 2023 12:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на Хрещатику крадії поцупили сумку з грошима: що відомо
Сумка з грошима. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У самому центрі столиці, Хрещатику, двоє невідомих викрали сумку з грошима. Подія сталась нещодавно в одній із офісних будівель.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі крадіжки

До поліції звернулась 23-річна дівчина. Вона повідомила, що зловмисники викрали її сумку з грошима.

Згодом дівчина знайшла її у вбиральні, однак грошей усередині вже не було.

На місці інциденту патрульні побачили підозрілого чоловіка, який був, імовірно, причетний до крадіжки. Орієнтування на іншого передали колегам.

"Незабаром велопатрульні знайшли й другого учасника. Під час поверхневої перевірки, поліцейські виявили у громадянина грошові кошти", — кажуть у поліції.

Поліціянти затримали обох порушників та доставили їх до місцевого управління поліції. На місце пригоди викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події.

 

Затриманий правопорушник. Фото: патрульна поліція Києва

 

Затриманий правопорушник. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці жінка попросила телефон у підлітка, щоб начебто подзвонити. Школяр довірився незнайомці, а та своєю чергою викрала телефон та втекла.

Додамо, що в Подільському районі столиці чоловік обікрав пенсіонерку. Поліціянти затримали крадія.

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