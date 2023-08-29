У Києві на Хрещатику крадії поцупили сумку з грошима: що відомо
У самому центрі столиці, Хрещатику, двоє невідомих викрали сумку з грошима. Подія сталась нещодавно в одній із офісних будівель.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Деталі крадіжки
До поліції звернулась 23-річна дівчина. Вона повідомила, що зловмисники викрали її сумку з грошима.
Згодом дівчина знайшла її у вбиральні, однак грошей усередині вже не було.
На місці інциденту патрульні побачили підозрілого чоловіка, який був, імовірно, причетний до крадіжки. Орієнтування на іншого передали колегам.
"Незабаром велопатрульні знайшли й другого учасника. Під час поверхневої перевірки, поліцейські виявили у громадянина грошові кошти", — кажуть у поліції.
Поліціянти затримали обох порушників та доставили їх до місцевого управління поліції. На місце пригоди викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці жінка попросила телефон у підлітка, щоб начебто подзвонити. Школяр довірився незнайомці, а та своєю чергою викрала телефон та втекла.
Додамо, що в Подільському районі столиці чоловік обікрав пенсіонерку. Поліціянти затримали крадія.