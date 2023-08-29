В Киеве на Крещатике воры украли сумку с деньгами: что известно
В самом центре столицы, Крещатике, двое неизвестных похитили сумку с деньгами. Событие произошло недавно в одном из офисных зданий.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Детали воровства
В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что злоумышленники похитили ее сумку с деньгами.
Впоследствии девушка нашла ее в туалете, однако денег внутри уже не было.
На месте инцидента патрульные увидели подозрительного мужчину, который, вероятно, был причастен к краже. Ориентировку на другое передали коллегам.
"Вскоре велопатрульные нашли и второго участника. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у гражданина денежные средства" , — говорят в полиции.
Полицейские задержали обоих нарушителей и доставили их в местное управление полиции. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что в столице женщина попросила телефон у подростка, чтобы вроде бы позвонить. Школьник доверился незнакомке, а в свою очередь похитила телефон и сбежала .
Добавим, что в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку . Полицейские задержали вора.