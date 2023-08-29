В Киеве на Крещатике воры украли сумку с деньгами: что известно

Сумка с деньгами. Иллюстративное фото: google.com

В самом центре столицы, Крещатике, двое неизвестных похитили сумку с деньгами. Событие произошло недавно в одном из офисных зданий.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что злоумышленники похитили ее сумку с деньгами.

Впоследствии девушка нашла ее в туалете, однако денег внутри уже не было.

На месте инцидента патрульные увидели подозрительного мужчину, который, вероятно, был причастен к краже. Ориентировку на другое передали коллегам.

"Вскоре велопатрульные нашли и второго участника. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у гражданина денежные средства" , — говорят в полиции.

Полицейские задержали обоих нарушителей и доставили их в местное управление полиции. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Задержанный правонарушитель. Фото: патрульная полиция Киева

Задержанный правонарушитель. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице женщина попросила телефон у подростка, чтобы вроде бы позвонить. Школьник доверился незнакомке, а в свою очередь похитила телефон и сбежала .

Добавим, что в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку . Полицейские задержали вора.