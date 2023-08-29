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Продавали фальшиві долари та зброю: поліція викрила злочинну організацію в Києві

29 серпня 2023 14:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Продавали фальшиві долари та зброю: поліція викрила злочинну організацію в Києві
У Києві поліція викрила злочинну групу, яка збувала фальшиві долари та зброю. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці правоохоронці викрили та "ліквідували" організатора та ще 4 учасників злочинного угрупування. Ділки збували фальшиву валюту та продавали зброю.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, фігуранти справи продавали фальшиві гроші, вогнепальну зброю та гранати серед клієнтів, яких шукали через особисті зв’язки.

"Під час продажу зловмисники збули понад 12 тисяч доларів США, які згідно із висновками експертів не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, що знаходяться в офіційному обігу країни-виробника. Також спільники збули автомати АК-74 та патрони до них", — кажуть у поліції.

Також у зловмисників вилучили два корпуси гранат Ф-1, РГД-5 та два запали УЗРГМ-2,  2 пістолети ПМ і ФОРТ-17, набої до них, АКСУ-74 з набоями, глушники до зброї, снаряд, а також кущі конопель і пристрої для наркотичних засобів.

За скоєне фігурантам грозить до десяти років увʼязнення.

 

У Києві поліція викрила злочинну групу, яка збувала фальшиві долари та зброю. Фото: поліція Києва

 

У Києві поліція викрила злочинну групу, яка збувала фальшиві долари та зброю. Фото: поліція Києва

 

У Києві поліція викрила злочинну групу, яка збувала фальшиві долари та зброю. Фото: поліція Києва

 

У Києві поліція викрила злочинну групу, яка збувала фальшиві долари та зброю. Фото: поліція Києва

 

У Києві поліція викрила злочинну групу, яка збувала фальшиві долари та зброю. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі дві тисячі доларів за рішення ВЛК. 

Додамо, у самому центрі столиці, Хрещатику, двоє невідомих викрали сумку з грошима. Подія сталась нещодавно в одній із офісних будівель.

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