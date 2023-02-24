Правоохранители провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка президента "ЦСКА" рф
Правоохранители провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и офиса коммерческого банка президента российского футбольного клуба "ЦСКА". Он получил более 1,6 млрд грн для рефинансирования.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
-
Голкипер "Шахтер" стал автором уникального достижения в Лиге Европы: о чем речь
-
Готовы преодолевать трудности: в Гвардии наступления показали, как тренируют своих бойцов
-
В Украине ухудшаются погодные условия: ГСЧС предупредила украинцев
-
Под прицелом российских снайперов: Дмитрий Комаров побывал на границе Украины с рф
-
"Вместе мы едины": Чарльз III обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения рф
-
"ПТН ПНХ!": в Одессе погасили новую марку от Укрпочты
-
В Офисе президента отреагировали на "формулу мира" от Китая
-
Украина одержала серьезную дипломатическую победу: подробности сенсационного голосования в ООН
-
Гитарист группы ABBA поддержал украинцев у здания парламента Швеции
-
Цены закупок для армии будут публиковать в Prozorro: Рада приняла законопроект
Подробности
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении президента "ЦСКА" рф применены санкции сроком на 10 лет.
"В ходе расследования проверяется информация о правомерности получения и использования банком более 1,6 млрд грн кредита для рефинансирования. Средства учреждение получило после начала активной фазы боевых действий", — сообщает Офис Генерального прокурора.
Эта сумма составляет более 50% активов банка и более чем в 5,5 раз превышает размер уставного капитала учреждения.
Правоохранители также проверяют информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов рф к совершению преступлений на территории Украины.
Напомним, исполняющему обязанности директора Государственного учебно-производственного заведения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки имени Маршала авиации А.И. Покрышкина" сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.