Офис Генерального прокурора

Правоохранители провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и офиса коммерческого банка президента российского футбольного клуба "ЦСКА". Он получил более 1,6 млрд грн для рефинансирования.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении президента "ЦСКА" рф применены санкции сроком на 10 лет.

"В ходе расследования проверяется информация о правомерности получения и использования банком более 1,6 млрд грн кредита для рефинансирования. Средства учреждение получило после начала активной фазы боевых действий", — сообщает Офис Генерального прокурора.

Эта сумма составляет более 50% активов банка и более чем в 5,5 раз превышает размер уставного капитала учреждения.

Правоохранители также проверяют информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов рф к совершению преступлений на территории Украины.

Напомним, исполняющему обязанности директора Государственного учебно-производственного заведения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки имени Маршала авиации А.И. Покрышкина" сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.