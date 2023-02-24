Правоохоронці провели обшуки у членів правління, наглядової ради та в офісі комерційного банку президента "ЦСКА" рф

Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці провели обшуки у членів правління, наглядової ради та в офісі комерційного банку президента російського футбольного клубу "ЦСКА". Він отримав понад 1,6 млрд грн для рефінансування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Рішенням Ради національної безпеки і оборони України щодо президента "ЦСКА" рф застосовано санкції строком на 10 років.

"В ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування. Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій", — повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 разів перевищує розмір статутного капіталу установи.

Правоохоронці також перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів рф до вчинення злочинів на території України.

Нагадаємо, виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах.