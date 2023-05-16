Правоохранители объявили подозрение главе Верховного Суда Всеволоду Князеву и его адвокату

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Фото: pravo.ua

Сегодня, 16 мая, правоохранители сообщили подозрение главе Верховного Суда Всеволоду Князеву и его адвокату. Их разоблачили в коррупции.

Об этом сообщает САП.

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Подозрение Князеву и его адвокату

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры лично объявил подозрение главе Верховного Суда Всеволоду Князеву и его адвокату. Их разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

"Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный Князев с адвокатом. Фото: САП

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.

Также мы писали, что на Срочном Пленуме Верховного Суда, который проходил в Кловском дворце во вторник, 16 мая 2023, было выражено недоверие председателю ВС Всеволоду Князеву. Его подозревают в получении взятки в сумме 2,7 млн долларов США.