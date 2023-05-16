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Правоохоронці оголосили підозру голові Верховного Суду та його адвокату

16 травня 2023 21:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правоохоронці оголосили підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його адвокату
Голова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: pravo.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 травня, правоохоронці повідомили підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його адвокату. Їх викрили у корупції.

Про це повідомляє САП.

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Підозра Князєву та його адвокату

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури особисто оголосив підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його адвокату. Їх викрили на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди. 

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", — йдеться у повідомленні.

Князеву объявили подозрение
Правоохоронці та затриманий Князєв з адвокатом. Фото: САП

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Також ми писали, що на Терміновому Пленумі Верховного Суду, який проходив у Кловському палаці у вівторок, 16 травня 2023 року, було висловлено недовіру голові ВС Всеволоду Князєву. Його підозрюють у отриманні хабаря у сумі 2,7 млн доларів США.

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