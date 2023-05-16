Чому спіймали на хабарі керівництво Верховного Суду

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: УНІАН

Як відомо, темні справи і гроші люблять тишу. Останню вчора пізно увечорі буквально розірвало повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про затримання на хабарі голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Новини.LIVE спробувало розібратися, чи справді "факт мав місце".

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Що сталося

Як говорить офіційна правоохоронна мова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме — схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.

Як стало відомо, мова йде про голову ВС Всеволода Князєва. Йому нібито інкримінується отримання хабаря у сумі 2,7 мільйона доларів за вирішення питання у справі відомого українського олігарха Костянтина Жеваго.

Ціна питання

Важко пригадати, щоб в останній новітній історії України були факти, щоб птаха такого польоту, як голова головного суду країни, комусь вдавалося б приземлити.

"Якби не було інформації про хабар в три мільйона доларів, та були "дрібнички", пов'язані скажімо там, із приховуванням від декларування, якісь формальні порушення, сумнівні рішення, тоді можна було б вважати, що таким чином влада тисне на суд", — коментує ситуацію політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

Якщо ж, додає він, незалежні джерела підтвердять, що дійсно була спроба отримання хабаря і це пов'язано зі "справою Жеваго", тоді це — дійсна боротьба з корупцією в судовій системі України

"Я вам скажу, — ділиться думкою Фесенко, — що 3 мільйона доларів це — спокуса і це — рівень Верховного Суду. І це — рівень Жеваго. Поки, скажимо так, це виглядає правдоподібно".

Справа важлива для всіх

Фесенко переконаний, що якщо вся ця інформація з Верховним Судом і його очільником підтвердиться, то можна казати про те, що нове керівництво НАБУ та САП демонструють свою роботу на результат, демонструють особливу запопадливість.

Для них цих це дуже важливо, як і дуже важливо для України. Тому що зараз питання належного функціонування НАБУ та САП перебуває на особливому контролі наших європейських партнерів.

Співробітники спецпідрозділу Національного антикорупційного бюро. Фото: НАБУ

Це також, нагадує Фесенко, є складовою нашого "домашнього завдання" після отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС. Тому і продовження та посилення антикорупційної політики буде одним із критеріїв початку нашого вступу до Євросоюзу.

Що буде далі

Безумовно, версія про тиск на Верховний Суд може бути, і вона буде поширюватися. І, як показує практика, так буває завжди. Це — свого роду захисна мантія, яку постійно в критичних для себе випадках приміряють люди у мантіях.

"Я не маю сумнівів, що цю версію будуть використовувати адвокати Князєва да і сам Верховний Суд", — впевнений політолог.

Тобто, пояснює він, тут виникне відразу дуже складна дилема: боротьба з корупцією в країні і питання незалежності суду. Зокрема, — Верховного Суду.

Головна адміністративна будівля Верховного Суду. Фото: Wikimedia commons

"Я прихильник того, щоб не кидатися в крайнощі, не політизувати цю тему, а важливо продовжувати боротися з корупцією в судовій системі, очищувати її. Адже вся наша судова система масштабно корумпована", — закликає Фесенко.

За його словами, декілька років тому назад, на початку чергової спроби оновлення, по Верховному Суду були позитивні враження, були відгуки, що вони діяли обережно, виважено.

"Але й спокуси великі. Адже ще 20 років тому відбулися системі якісні деформації в роботі судової системи України, вона стала способом заробітку на будь-якій справі. Тому я не дивуюсь, що три мільйони визначили хабаря для керівника Верховного Суду — тут рівень вищий. А оскільки система заражена, то ці практики злочинні швидко не долаються. Можна створити новий орган, але, якщо там опиняться "заражені" суб'єкти, то результату не буде", — констатував співрозмовник.

Він переконаний, що на нинішню ситуацію з хабарем треба реагувати спокійно та виважено. І, якщо це — боротьба з корупцією, і інформація про провину Князєва підтвердиться, то антикорупційним органам так і треба діяти далі.

Між тим, з іншого боку, безумовно треба дбати про незалежність судової системи. Але важливо, щоб незалежність не стосувалася кругової поруки суддів і захисту їхньої корупційності. Оскільки у випадку наявності у нас незалежної корумпованої судової системи про боротьбу з корупцією можна забути. Відомо, що ефективна боротьба з нею починається саме в правоохоронних органах і судовій системі.