Почему поймали на взятке руководство Верховного Суда

Председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: УНИАН

Как известно, темные дела и деньги любят тишину. Последнюю вчера поздно вечером буквально разорвало сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о задержании на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Новини.LIVE попыталось разобраться, действительно ли "факт имел место".

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Что произошло

Как говорит официальный правоохранительный язык, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.

Как стало известно, речь идет о главе ВС Всеволоде Князеве. Ему якобы инкриминируется получение взятки в сумме 2,7 миллиона долларов за решение вопроса по делу известного украинского олигарха Константина Жеваго.

Цена вопроса

Трудно вспомнить, чтобы в последней новейшей истории Украины были факты, чтобы птицу такого полета, как глава главного суда страны, кому-то удавалось бы приземлить.

"Если бы не было информации о взятке в три миллиона долларов, и были "мелочи", связанные скажем там, с утаиванием от декларирования, какие-то формальные нарушения, сомнительные решения, тогда можно было бы считать, что таким образом власть давит на суд", —комментирует ситуацию политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Если же, добавляет он, независимые источники подтвердят, что действительно была попытка получения взятки и это связано с "делом Жеваго", тогда это — настоящая борьба с коррупцией в судебной системе Украины

"Я вам скажу, —делится мнением Фесенко, — что 3 миллиона долларов это —соблазн и это —уровень Верховного Суда. И это —уровень Жеваго. Пока, скажем так, это выглядит правдоподобно".

Дело важное для всех

Фесенко убежден, что если вся эта информация с Верховным Судом и его руководителем подтвердится, то можно говорить о том, что новое руководство НАБУ и САП демонстрируют свою работу на результат, демонстрируют особое рвение.

Для них это очень важно, как и очень важно для Украины. Потому что сейчас вопрос надлежащего функционирования НАБУ и САП находится на особом контроле наших европейских партнеров.

Сотрудники спецподразделения Национального антикоррупционного бюро. Фото: НАБУ

Это также, напоминает Фесенко, является составной частью нашей "домашнего задания" после получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Поэтому и продолжение и усиление антикоррупционной политики будет одним из критериев начала нашего вступления в Евросоюз.

Что будет дальше

Безусловно, версия о давлении на Верховный Суд может быть, и она будет распространяться. И как показывает практика, так бывает всегда. Это — своего рода защитная мантия, которую постоянно в критических для себя случаях примеряют люди в мантиях.

"Я не сомневаюсь, что эту версию будут использовать адвокаты Князева да и сам Верховный Суд", — уверен политолог.

То есть, объясняет он, здесь возникнет сразу сложнейшая дилемма: борьба с коррупцией в стране и вопросы независимости суда. В частности, — Верховного Суда.

Главное административное здание Верховного суда. Фото: Wikimedia commons

"Я сторонник того, чтобы не бросаться в крайности, не политизировать эту тему, а важно продолжать бороться с коррупцией в судебной системе, очищать ее. Ведь вся наша судебная система масштабно коррумпирована", —призывает Фесенко.

По его словам, несколько лет тому назад, в начале очередной попытки обновления, по Верховному Суду были положительные впечатления, были отзывы, что они действовали осторожно, взвешенно.

"Но и соблазна велики. Ведь еще 20 лет назад произошли системе качественные деформации в работе судебной системы Украины, она стала способом заработка по любому делу. Поэтому я не удивляюсь, что три миллиона — уровень взятки для руководителя Верховного Суда — здесь уровень выше. А поскольку система заражена, эти практики преступные быстро не преодолеваются. Можно создать новый орган, но, если там окажутся "зараженные" субъекты, то результата не будет", — констатировал собеседник.

Он убежден, что на нынешнюю ситуацию со взяткой нужно реагировать спокойно и взвешенно. И если это борьба с коррупцией, и информация о вине Князева подтвердится, то антикоррупционным органам так и нужно действовать дальше.

Между тем, с другой стороны, безусловно, нужно заботиться о независимости судебной системы. Но важно, чтобы независимость не касалась круговой поруки судей и защиты их коррупционности. Поскольку в случае наличия у нас независимой коррумпированной судебной системы по борьбе с коррупцией можно забыть. Понятно, что эффективная борьба с ней начинается конкретно в правоохранительных органах и судебной системе.