Почему поймали на взятке руководство Верховного Суда

Верховная взятка: что стоит за разоблачением руководства суда
Как известно, темные дела и деньги любят тишину. Последнюю вчера поздно вечером буквально разорвало сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о задержании на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
Новини.LIVE попыталось разобраться, действительно ли "факт имел место".
Что произошло
Как говорит официальный правоохранительный язык, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.
Как стало известно, речь идет о главе ВС Всеволоде Князеве. Ему якобы инкриминируется получение взятки в сумме 2,7 миллиона долларов за решение вопроса по делу известного украинского олигарха Константина Жеваго.
Цена вопроса
Трудно вспомнить, чтобы в последней новейшей истории Украины были факты, чтобы птицу такого полета, как глава главного суда страны, кому-то удавалось бы приземлить.
"Если бы не было информации о взятке в три миллиона долларов, и были "мелочи", связанные скажем там, с утаиванием от декларирования, какие-то формальные нарушения, сомнительные решения, тогда можно было бы считать, что таким образом власть давит на суд", —комментирует ситуацию политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Если же, добавляет он, независимые источники подтвердят, что действительно была попытка получения взятки и это связано с "делом Жеваго", тогда это — настоящая борьба с коррупцией в судебной системе Украины
"Я вам скажу, —делится мнением Фесенко, — что 3 миллиона долларов это —соблазн и это —уровень Верховного Суда. И это —уровень Жеваго. Пока, скажем так, это выглядит правдоподобно".
Дело важное для всех
Фесенко убежден, что если вся эта информация с Верховным Судом и его руководителем подтвердится, то можно говорить о том, что новое руководство НАБУ и САП демонстрируют свою работу на результат, демонстрируют особое рвение.
Для них это очень важно, как и очень важно для Украины. Потому что сейчас вопрос надлежащего функционирования НАБУ и САП находится на особом контроле наших европейских партнеров.
Это также, напоминает Фесенко, является составной частью нашей "домашнего задания" после получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Поэтому и продолжение и усиление антикоррупционной политики будет одним из критериев начала нашего вступления в Евросоюз.
Что будет дальше
Безусловно, версия о давлении на Верховный Суд может быть, и она будет распространяться. И как показывает практика, так бывает всегда. Это — своего рода защитная мантия, которую постоянно в критических для себя случаях примеряют люди в мантиях.
"Я не сомневаюсь, что эту версию будут использовать адвокаты Князева да и сам Верховный Суд", — уверен политолог.
То есть, объясняет он, здесь возникнет сразу сложнейшая дилемма: борьба с коррупцией в стране и вопросы независимости суда. В частности, — Верховного Суда.
"Я сторонник того, чтобы не бросаться в крайности, не политизировать эту тему, а важно продолжать бороться с коррупцией в судебной системе, очищать ее. Ведь вся наша судебная система масштабно коррумпирована", —призывает Фесенко.
По его словам, несколько лет тому назад, в начале очередной попытки обновления, по Верховному Суду были положительные впечатления, были отзывы, что они действовали осторожно, взвешенно.
"Но и соблазна велики. Ведь еще 20 лет назад произошли системе качественные деформации в работе судебной системы Украины, она стала способом заработка по любому делу. Поэтому я не удивляюсь, что три миллиона — уровень взятки для руководителя Верховного Суда — здесь уровень выше. А поскольку система заражена, эти практики преступные быстро не преодолеваются. Можно создать новый орган, но, если там окажутся "зараженные" субъекты, то результата не будет", — констатировал собеседник.
Он убежден, что на нынешнюю ситуацию со взяткой нужно реагировать спокойно и взвешенно. И если это борьба с коррупцией, и информация о вине Князева подтвердится, то антикоррупционным органам так и нужно действовать дальше.
Между тем, с другой стороны, безусловно, нужно заботиться о независимости судебной системы. Но важно, чтобы независимость не касалась круговой поруки судей и защиты их коррупционности. Поскольку в случае наличия у нас независимой коррумпированной судебной системы по борьбе с коррупцией можно забыть. Понятно, что эффективная борьба с ней начинается конкретно в правоохранительных органах и судебной системе.