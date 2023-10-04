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Пострадали десятки людей: мошенники продавали несуществующие автомобили на нужды ВСУ

4 октября 2023 17:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пострадали десятки людей: мошенники продавали несуществующие автомобили на нужды ВСУ
Мошенники продавали несуществующие автомобили. Фото: МВД Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правоохранители разоблачили мошенников, продававших несуществующие автомобили для Вооруженных сил Украины. В общей сложности к преступной схеме было привлечено как минимум 22 человека.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии на Житомирщине. Кроме того, у них было шестеро сообщников, которые не находились в заключении на тот момент.

Чтобы получить неправомерную выгоду, фигуранты дела размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей. Также они обещали доставить машины на фронт. Но как только получали деньги, переставали выходить на связь и исчезали.

Злоумышленники благодаря "легендам" легко входили в доверие к потенциальным покупателям.

Правоохранители остановили преступную деятельность

На сегодняшний день полицейские установили 22 человека, которые перечислили средства мошенникам. Впрочем, полученные в ходе следствия данные свидетельствуют, что количество пострадавших в результате преступной деятельности фигурантов значительно больше.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошенники продавали автомобили
Мошенники продавали несуществующие автомобили. Фото: МВД Украины
Мошенники продавали автомобили
Оружие и патроны, изъятые у злоумышленников. Фото: МВД Украины
Мошенники продавали автомобили
Деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: МВД Украины

Ранее мы сообщали, что в столице мужчина решил нажиться на благотворителях. Фигурант дела угнал автомобиль благотворительного фонда и обманул волонтерку при закупке бронешлемов.

Напомним, что во Львове микробизнесмены прикрываются волонтерством ради собственной выгоды. Так, микроавтобус с логотипами Красного креста и иностранных благотворительных фондов торгует арбузами прямо во дворе.

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