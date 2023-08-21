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У Києві шахрай облаштував фіктивний обмінник і "заробив" майже 60 тис. дол. США

21 серпня 2023 11:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві шахрай облаштував фіктивний обмінник і "заробив" майже 60 тис. дол. США
У Києві шахрай облаштував фіктивний обмінник і "заробив" майже 60 тис. дол. США. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві 18-річний аферист обладнав фіктивний обмінник і нечесним шляхом "заробив" 58 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали зловмисника.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, шахрай орендував приміщення в самому центрі столиці, а також розмістив оголошення з рекламою обміну валюти за вигідним курсом.

Киянин, побачивши "вигідну" пропозицію, передав "касиру" 58 тисяч доларів США.

"Взявши від довірливого клієнта гроші, зловмисник зник через запасний вихід", — кажуть поліціянти.

Покарання горе-бізнесмену

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні шахрайства. Також фігуранту справи обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 2 000 000 гривень.

Санкція статті передбачає карається позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

У Києві шахрай облаштував фіктивний обмінник і "заробив" майже 60 тис. дол. США. Фото: поліція Києва

 

У Києві шахрай облаштував фіктивний обмінник і "заробив" майже 60 тис. дол. США. Фото: поліція Києва

 

У Києві шахрай облаштував фіктивний обмінник і "заробив" майже 60 тис. дол. США. Фото: поліція Києва

 

У Києві шахрай облаштував фіктивний обмінник і "заробив" майже 60 тис. дол. США. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Києві патрульні затримали правопорушника, який власноруч виготовляв зброю. Затриманий кріпив їх на автомобілі військових, щоб підірвати.

Раніше ми писали, що днями в Подільському районі столиці зловмисник обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.

Додамо, що патрульні Голосіївського району столиці отримали повідомлення про чергового правопорушника. Ним виявився 44-річний велосипедист, який стріляв у собак.

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