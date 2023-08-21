В Киеве мошенник обустроил фиктивный обменник и "заработал" около 60 тыс. дол. США
В Киеве 18-летний аферист оборудовал фиктивный обменник и нечестным путем "заработал" 58 тысяч долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
По данным следствия, мошенник арендовал помещение в самом центре столицы, а также разместил объявления с рекламой обмена валюты по выгодному курсу.
Киевлянин, увидев "выгодное" предложение, передал "кассиру" 58 тысяч долларов США.
"Взяв от доверчивого клиента деньги, злоумышленник скрылся из-за запасной выход", — говорят полицейские.
Наказание горе-бизнесмену
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении мошенничества. Также фигуранту дела избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога более 2 000 000 гривен.
Санкция статьи предусматривает наказуемое лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве патрульные задержали правонарушителя , который собственноручно изготовлял оружие. Задержанный крепил их на автомобиле военных, чтобы взорвать.
Ранее мы писали, что на днях в Подольском районе столицы злоумышленник обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.
Добавим, что патрульные Голосеевского района столицы получили уведомление об очередном правонарушителе. Им оказался 44-летний велосипедист, стрелявший в собак.