В Киеве мошенник обустроил фиктивный обменник и "заработал" около 60 тыс. дол. США. Фото: полиция Киева

В Киеве 18-летний аферист оборудовал фиктивный обменник и нечестным путем "заработал" 58 тысяч долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали дела

По данным следствия, мошенник арендовал помещение в самом центре столицы, а также разместил объявления с рекламой обмена валюты по выгодному курсу.

Киевлянин, увидев "выгодное" предложение, передал "кассиру" 58 тысяч долларов США.

"Взяв от доверчивого клиента деньги, злоумышленник скрылся из-за запасной выход", — говорят полицейские.

Наказание горе-бизнесмену

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении мошенничества. Также фигуранту дела избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога более 2 000 000 гривен.

Санкция статьи предусматривает наказуемое лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В Киеве мошенник обустроил фиктивный обменник и "заработал" около 60 тыс. дол. США. Фото: полиция Киева

В Киеве мошенник обустроил фиктивный обменник и "заработал" около 60 тыс. дол. США. Фото: полиция Киева

В Киеве мошенник обустроил фиктивный обменник и "заработал" около 60 тыс. дол. США. Фото: полиция Киева

В Киеве мошенник обустроил фиктивный обменник и "заработал" около 60 тыс. дол. США. Фото: полиция Киева

Напомним, в Киеве патрульные задержали правонарушителя , который собственноручно изготовлял оружие. Задержанный крепил их на автомобиле военных, чтобы взорвать.

Ранее мы писали, что на днях в Подольском районе столицы злоумышленник обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.

Добавим, что патрульные Голосеевского района столицы получили уведомление об очередном правонарушителе. Им оказался 44-летний велосипедист, стрелявший в собак.