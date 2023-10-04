Постраждали десятки осіб: шахраї продавали неіснуючі автомобілі на потреби ЗСУ

Шахраї продавали неіснуючі автомобілі. Фото: МВС України

Правоохоронці викрили шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для Збройних сил України. Загалом до злочинної схеми було залучено щонайменше 22 особи.

Про це повідомили в МВС України.

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Два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині. Крім того, вони мали шістьох спільників, які не перебували у в'язниці на той момент.

Щоб отримати неправомірну вигоду, фігуранти справи розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автівок. Також вони обіцяли доставити автівки на фронт. Натомість як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали.

Зловмисники завдяки "легендам" легко входили в довіру до потенційних покупців.

Правоохоронці зупинили злочинну діяльність

На сьогодні поліцейські встановили 22 осіб, які перерахували кошти шахраям. Утім отримані під час слідства дані свідчать, що кількість потерпілих внаслідок злочинної діяльності фігурантів значно більша.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шахраї продавали неіснуючі автомобілі. Фото: МВС України

Зброя і набої, вилучені у зловмисників. Фото: МВС України

Гроші, вилучені у зловмисників. Фото: МВС України

Раніше ми повідомляли, що у столиці чоловік вирішив нажитися на благодійниках. Фігурант справи викрав автомобіль благодійного фонду та ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів.

Нагадуємо, що у Львові мікробізнесмени прикриваються волонтерством заради власної вигоди. Так, мікроавтобус із логотипами Червоного хреста та іноземних благодійних фондів торгує кавунами прямо у дворі.