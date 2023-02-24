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Раздавал интернет террористам "днр": СБУ разоблачила интернет-провайдера, который сотрудничал с рф

24 февраля 2023 12:33
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Раздавал интернет террористам "днр": СБУ разоблачила интернет-провайдера, который сотрудничал с рф
СБУ
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины разоблачила провайдера, который раздавал интернет террористам "днр". Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности

К сделке причастно предприятие в сфере телекоммуникационных услуг, работающее во временно оккупированном Донецке. Оно тесно сотрудничает с местной оккупационной администрацией.

Коммерческая структура предоставляет услуги интернета и трансляции пророссийских телеканалов на территории Донецкой области. К тому же предприятие регулярно платит "налоги" в бюджет рф.

Часть доходов коммерсанты "выводили" на подконтрольную украинским властям территорию. После этого переводили их в иностранную валюту и незаконно вывозили за границу.

Для этого злоумышленники зарегистрировали в Киеве одноименное фиктивное предприятие и открыли более 30 банковских счетов.

СБУ провела обыски в местах проживания и офисах участников схемы в Киеве и Ивано-Франковской области. Правоохранители обнаружили почти 5 млн наличных в гривневом эквиваленте и 1,5 млн грн, которые были на счетах пяти банков.

Незаконную деятельность организовали три руководителя донецкого интернет-провайдера.

"В 2014 году, после российского псевдореферендума, дельцы "переоформили" предприятие по "законодательству" страны-агрессора и предоставили свои мощности для установления отслеживающего абонентов спецоборудования фсб, а также начали транслировать антиукраинский контент", — сообщает СБУ.

Правоохранители задержали находившегося на территории Прикарпатья технического директора компании. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Решается вопрос о сообщении о подозрении и оглашении в розыск еще двух соучредителей коммерческой структуры. По данным следствия, они скрываются в Донецке и одной из стран ЕС.

На все недвижимое имущество правонарушителей наложен арест в разных регионах страны более чем на 20 млн грн.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила агентуру фсб, которая собирала данные об ВСУ. Кроме того, приспешники врага сдавали рф данные гражданских объектов для будущих атак.

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